Дизель-молот - мощь: в Подмосковье прошел конкурс по полевой выучке на лучшего специалиста Железнодорожных войск

При прохождении соревнований военнослужащим полезен опыт, полученный в ходе спецоперации. Во время СВО им приходилось охранять искусственные сооружения, мосты и возводить переправы.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В поселке Загорянский Щелковоского района Московской области прошел конкурс по полевой выучке на лучшего специалиста (расчета) Железнодорожных войск.

Каждый удар дизель-молота - мощностью больше тонны. Он вбивает сваю в грунт со скоростью один метр в минуту. Это уже финальная часть испытания.

Куда сложнее и дольше подготовить к работе универсальный сваебойный агрегат УСА-2М. На этом этапе хорошо видно, какой расчет лучше подготовлен.

В УСА-2М соединяются сразу несколько видов техники. Его можно использовать и как автокран, и как бурильную установку, а также поднимать люльку с людьми для высотных работ. Ничем подобным его советский предшественник похвастаться не мог.

Техника хоть и новая, но ее уже хорошо знают в войсках. За право называться лучшими соревнуются военнослужащие. Среди них курсанты Санкт-Петербурского института железнодорожных войск, военнослужащие Южного, Центрального и Западного военных округов.

Это отборочный этап. Победители отправятся на новый конкурс АрМИ - «Стальная магистраль». Пока у действующих военных получается лучше. Так сказывается и опыт участия в специальной военной операции.

Военнослужащий Валерий Иванов рассказал, чем приходилось и приходится заниматься при выполнении заданий в СВО.

«Охранение железнодорожного пути, подвоз боеприпасов бронепоезда, проверка железнодорожного пути под бронепоезд. Развозили гуманитарную помощь, помогали. Охранение искусственных сооружений, мостов, возведение переправ», - перечислил он.

Следующий этап - работа с железнодорожными кранами. Казалось бы все просто: перевести кран в рабочее положение, доехать до точки, забрать груз и вернуться обратно. Но есть технические тонкости и сил уходит немало.

Командир отделения железнодорожного крана Виктор Пахновский отметил тонкости при работе с краном. Дело в том, что необходимо сразу «изначально груз зацепить так, чтобы его не раскачивало в стороны». Если груз качается, то времени намного больше уходит на выполнение нормативов.

Осталось уложить железнодорожные пути. Для скорости используют специальный укладчик. Так, трактор тянет за собой так называемый портал. На нем установлена лебедка. С ее помощью поднимают уже заранее скрепленные рельсы и шпалы.

Длина каждой такой решетки 25 метров. По нормативу 100 метров. На «отлично» нужно уложиться за 35 минут , но участники соревнований справляются гораздо быстрее.

Такая технология позволяет очень быстро восстановить разрушенное полотно и возобновить движение составов к линии фронта. И во время специальной военной операции железнодорожным войскам уже приходилось выполнять такие задачи.