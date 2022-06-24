Армия Армия Армия

Дизель-молот - мощь: в Подмосковье прошел конкурс по полевой выучке на лучшего специалиста Железнодорожных войск

Алексей Алексеев
Марина Крижановская
01:40 24.06.2022
При прохождении соревнований военнослужащим полезен опыт, полученный в ходе спецоперации. Во время СВО им приходилось охранять искусственные сооружения, мосты и возводить переправы.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

В поселке Загорянский Щелковоского района Московской области прошел конкурс по полевой выучке на лучшего специалиста (расчета) Железнодорожных войск.

Каждый удар дизель-молота - мощностью больше тонны. Он вбивает сваю в грунт со скоростью один метр в минуту. Это уже финальная часть испытания.

Куда сложнее и дольше подготовить к работе универсальный сваебойный агрегат УСА-2М. На этом этапе хорошо видно, какой расчет лучше подготовлен.

В УСА-2М соединяются сразу несколько видов техники. Его можно использовать и как автокран, и как бурильную установку, а также поднимать люльку с людьми для высотных работ. Ничем подобным его  советский предшественник похвастаться не мог.

Техника хоть и новая, но ее уже хорошо знают в войсках. За право называться лучшими соревнуются военнослужащие. Среди них курсанты Санкт-Петербурского института железнодорожных войск, военнослужащие Южного, Центрального и Западного военных округов.

Это отборочный этап. Победители отправятся на новый конкурс АрМИ - «Стальная магистраль». Пока у действующих военных получается лучше. Так сказывается и опыт участия в специальной военной операции.

Военнослужащий Валерий Иванов рассказал, чем приходилось и приходится заниматься при выполнении заданий в СВО.

«Охранение железнодорожного пути, подвоз боеприпасов бронепоезда, проверка железнодорожного пути под бронепоезд. Развозили гуманитарную помощь, помогали. Охранение искусственных сооружений, мостов, возведение переправ», - перечислил он.

Следующий этап - работа с железнодорожными кранами. Казалось бы все просто: перевести кран в рабочее положение, доехать до точки, забрать груз и вернуться обратно. Но есть технические тонкости и сил уходит немало.

Командир отделения железнодорожного крана Виктор Пахновский отметил тонкости при работе с краном. Дело в том, что необходимо сразу «изначально груз зацепить так, чтобы его не раскачивало в стороны». Если груз качается, то времени намного больше уходит на выполнение нормативов.

Осталось уложить железнодорожные пути. Для скорости используют специальный укладчик. Так, трактор тянет за собой так называемый портал. На нем установлена лебедка. С ее помощью поднимают уже заранее скрепленные рельсы и шпалы.

Длина каждой такой решетки 25 метров. По нормативу 100 метров. На «отлично» нужно уложиться за 35 минут , но участники соревнований справляются гораздо быстрее.

Такая технология позволяет очень быстро восстановить разрушенное полотно и возобновить движение составов к линии фронта. И во время специальной военной операции железнодорожным войскам уже приходилось выполнять такие задачи.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:27 В стране и мире
ВСУ намеревались устроить массовый расстрел в гостинице с беженцами в Херсоне
23:24 В стране и мире
Лавров заявил об отсутствии у Украины своей истории без русского народа
18:05 Армия
Видео
Шойгу пригласил Казахстан на форум «Армия» и конференцию по безопасности
21:40 Армия
МО РФ: боевики «Азова»* совместно с репортерами CNN готовят новую провокацию в Одессе
19:23 Армия
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Популярное
Видео
Радикалы в панике бежали: кадры из освобожденной от ВСУ Катериновки
Видео
Опубликованы кадры последних минут жизни Шатунова
В России поблагодарили Макрона за «предоставленные» для изучения гаубицы CAESAR
Видео
Медаль за доброту: как жительница ДНР спасла танкиста от ВСУ
МО РФ: украинские националисты взорвали здание школы в Авдеевке для организации провокации
Видео
МО РФ: уничтожено до 500 военнослужащих ВСУ в цехах завода «Океан» в Николаеве
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.