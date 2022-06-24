Песков назвал покушение на чиновника в Херсоне актом терроризма

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В Кремле прокомментировали произошедший в Херсоне взрыв и предотвращенный массовый расстрел в гостинице с беженцами. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие инциденты можно воспринимать только как теракты.

«Я могу только сказать: там есть наши военные, и, конечно, вот эта вот террористическая деятельность требует особого внимания. Это не что иное, как акты терроризма. И, соответственно, к ним можно только так и относиться», - сказал представитель Кремля.

Ранее в Херсоне произошел взрыв. По имеющейся информации, инцидент случился в микрорайоне хлопчатобумажного комбината. Еще раньше стало известно, что ВСУ намеревались устроить массовый расстрел в херсонской гостинице, но Россия успешно предотвратила теракт.