МИД РФ: запрет на транзит грузов в Калининградскую область был введен под диктовку США

Речь идет о проявлениях комплексной тактики, а точнее – о грубых и надменных попытках разговаривать с Россией «с позиции силы», добавили в ведомстве.

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Запрет на пропуск попавших под санкции товаров для Калининградской области из России через территорию Литвы был введен с подачи Соединенных Штатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее комментарий опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Трудно назвать случайным совпадением введенный т. н. "коллективным Западом", с явной подачи и под диктовку администрации Белого дома, запрет на железнодорожный транзит широкой номенклатуры грузов через Калининградскую область и практически одновременный срыв спецрейса для вывоза из США на родину наших дипломатов, которым американскими же властями ультимативно предписано покинуть Вашингтон», - говорится в сообщении.

Ранее в МИД РФ заявляли, что, если ограничения по грузовому транзиту Калининграда с остальной Россией не будут сняты, Москва вправе защищать свои национальные интересы. Подобные действия российское дипломатическое ведомство расценивает как враждебные.