Экипаж жестко севшего Ил-76 под Рязанью до последнего отводил самолет от жилых районов
Ранее о жесткой посадке Ил-76 под Рязанью сообщало Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства говорится, что инцидент произошел из-за неисправности двигателя.
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В Рязанской области совершил жесткую посадку военно-транспортный самолет Ил-76.
Ранее о жесткой посадке Ил-76 под Рязанью сообщало Минобороны России. В сообщении оборонного ведомства говорится, что инцидент произошел из-за неисправности двигателя.
«В ходе проведения учебно-тренировочного полета без груза из-за выявленной неисправности двигателя экипажем было принято решение осуществить посадку на грунт», - говорится в сообщении.
Временно исполняющий обязанности губернатора региона заявил, что экипаж самолета до последнего отводил тяжелую машину от расположенных в районе падения жилых районов.