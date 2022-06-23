Помощница депутата Журавлева рассказала подробности его ДТП на Кутузовском проспекте

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Депутат Госдумы РФ Алексей Журавлев попал в ДТП во время езды на мотоцикле в центре Москвы. Авария произошла на Кутузовском проспекте. Помощница Журавлева Татьяна Калегина рассказала «Звезде» об обстоятельствах случившегося. По ее словам, имел место снятый асфальт, что для мотоциклиста всегда является довольно сильной опасностью.

«Чувствует себя хорошо. У него повреждение ключицы, это факт. Обещают в ближайшее время отпустить (из лечебного учреждения - прим. ред.)», - рассказала Калегина.

Помощница также отметила, что Журавлев был единственным участником ДТП, более в нем никто задействован не был. По словам Калегиной, на дорожное движение инцидент сильно не повлиял.