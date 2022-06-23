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Самолеты Ил-38 ТОФ разбомбили наземные объекты «противника» на Камчатке

03:33 23.06.2022
Наземные цели были выявлены и подтверждены командным пунктом наведения авиации, после чего по обнаруженным объектам «противника» был нанесен удар несколькими авиабомбами калибра 50 кг.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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На Камчатке экипажи противолодочных самолетов Ил-38 смешанного авиаполка Войск и сил на Северо-востоке России провели бомбометание по береговым целям условного противника.

Мероприятие проведено в рамках плановой боевой подготовки морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) с привлечением двух самолетов.

Упражнение выполнялось на одном из авиационных полигонов в прибрежной полосе Тихого океана. Летчики отработали взлет самолетов с преодолением зоны противовоздушной обороны при пилотировании на малых и предельно малых высотах над водной поверхностью.

Обнаруженные наземные цели были своевременно идентифицированы и подтверждены командным пунктом наведения авиации. По обнаруженным объектам условного противника был нанесен бомбовый удар. Каждый экипаж сбросил по целям несколько авиабомб калибра 50 кг, подвешенных во внутренних подвесках самолетов.

При возвращении на аэродром базирования экипажи самолетов Ил-38 выполнили в море разведку с отработкой задач по поиску надводных кораблей и подводных лодок условного противника с помощью гидроакустического оборудования самолетов.

Материал подготовили: Марина Крижановская, Николай Баранов.

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