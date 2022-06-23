Оставляли детей без еды и одежды: как ВСУ обращались с гумпомощью из Европы в Красном Лимане

В южной части города Красный Лиман в ДНР до сих пор не стихают обстрелы ВСУ, из-за чего мирные жители вынуждены укрываться в подвалах, почти не видя света.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Красный Лиман. Этот город гораздо меньше Мариуполя, но также делится на два больших округа: южный и северный. Южная часть города остается очень опасным местом. До сих пор Украина продолжает обстреливать эти жилые кварталы и мирных граждан, живущих там.

Короткое затишье между обстрелами. Люди вышли из подвалов на улицу вдохнуть свежего воздуха, но далеко от убежищ отходить не рискуют.

Долгие годы их разделяла линия фронта. Пока ехал к своей родне в освобожденный город боец с позывным «Микро» не знал даже, живы ли его родственники. Мобильная связь в городе есть, но вот света нет: телефоны разряжены, не позвонишь.

«Это очень дорогой для меня человек. Неожиданная встреча. Очень тяжело», - признался житель Красного Лимана Алексей.

Алексей показывает быт. Так сейчас живет южный округ Красного Лимана. Импровизированная печка у входа в подвал - так безопаснее. В самом убежище там, где раньше люди хранили картошку, теперь спальные комнаты. В детской холодно, сыро, но зато спокойно.

Накануне у маленькой Вики был День Рождения - исполнилось восемь лет. Праздник справляли прямо в подземелье, хотя и попытались добавить торжественности по мере сил.

«Я проснулась, мама с папой шарики надували. Они мне конфеты подарили. Потом я гулять пошла по подвалу», - рассказала девочка.

Вместе с братом Вика привыкла к тому, что солнечный свет видят всего пару часов в день. Остальное время на улице стреляют. Яркие краски среди этих серых стен только на детских рисунках. И уже заучено, что делать, если на улице, как они это называют, «гыкает».

«Мы сразу сюда забегаем. Присаживаемся, голову закрываем, чтоб нас не убило», - объяснил мальчик Владислав.

Те, кто жил на пятом и четвертом этажах, даже не могут теперь подняться в свою квартиру. Лестничный пролет рухнул, и за ним осталась прошлая жизнь этих людей.

Местной жительнице Валентине ехать было некуда, поэтому она не стала эвакуироваться. Теперь же ей негде и оставаться. Был дом, большой - остался только огород. Живет так же, как и все, в подвале.

Неподалеку от этих домов бойцы обнаружили необычную свалку. Разбросана одежда, рядом хлеб и крупы. На пакетах надписи на английском и польском.

«В ходе зачистки района мы обнаружили склад. Как оказалось, это свалка детских вещей, продуктов питания. При ближайшем рассмотрении, это оказалась гуманитарная помощь из европейских государств. Германия, Польша, Бельгия, Швеция», - отметил боец Народной милиции с позывным «Морпех».

Среди этой одежды лежат ящики из-под патронов и снарядов. На многих маркировка на английском. Здесь же находятся бункеры, в которых жили военные из ВСУ. Жили в хороших условиях: иностранные медикаменты, двери, как в подводной лодке, системы вентиляции.

Здесь можно было месяцами жить автономно. В помещении установлены еще советские генераторы. По месту видно, что ВСУ не отказывали себе в использовании той самой гуманитарной помощи из Европы.

Видимо, наученные опытом «Азовстали», украинские бойцы оставаться здесь не решились. Покинули подземелья, чтобы не попасть в окружение, а за собой оставили смертельные ловушки, которые каждый день находят и обезвреживают наши военные. Чтобы мирные жители не пострадали.