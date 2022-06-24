Армия Помешать планам врага: в МО рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине Алиса Краузе В ходе спецоперации ВС РФ на Украине военнослужащие проявляют личное мужество, подлинный героизм и верностью долгу. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине. © Минобороны России Гвардии старший матрос Кирилл Черепахин, наводчик оператор бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Кирилл Черепахин, действуя в составе подразделения, выполнял задачу по организации безопасности передвижения бригады морской пехоты. Сопровождая колонну на БМП, Кирилл обнаружил в прилегающей к дороге лесополосе группу националистов, о чем немедленно доложил старшему командованию. Кирилл переместился на фланг колонны и открыл огонь по позициям боевиков, давая колонне возможность набрать ход и выбраться из-под огня противника. Заняв выгодную позицию, Кирилл Черепахин прицельным огнем уничтожил пять вражеских диверсантов, не допустив уничтожения российской военной техники. В ходе боя морской пехотинец был ранен, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил вести огонь по врагу. Смелые и решительные действия Кирилла Черепахина позволили предотвратить нападение националистов на колонну. © Минобороны России Старший сержант Денис Бедрин, командир отделения роты связи Старший сержант Денис Бедрин осуществлял проверку полевой кабельной линии связи между командным пунктом батальона и наблюдательным пунктом, находящимся на удалении. Продвигаясь вдоль установленных кабельных линий, Денис обнаружил двух человек в гражданской одежде, устанавливающих на проходящей рядом дороге взрывное устройство. Оценив обстановку, Денис Бедрин, действуя быстро и обдуманно, скрытно подобрался к диверсантам и внезапно напал на них. Используя навыки рукопашного боя, Денис сумел обезвредить боевиков, после чего, связав их подручными средствами, доставил на командный пункт. В ходе допроса задержанные диверсанты выдали информацию о диверсионно-разведывательных группах, действующих в данном районе, а также о местах закладок самодельных взрывных устройств. © Минобороны России Гвардии старший лейтенант Алексей Бормотов, командир роты бригады морской пехоты Тихоокеанского флота Перед гвардии старшим лейтенантом Алексеем Бормотовым была поставлена задача - организовать эшелонированную оборону одного из стратегически важных участков местности. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку наступления и атаковали позиции роты Алексея Бормотова. Благодаря грамотному распределению сил, тщательно продуманной и организованной системе ведения огня и умело оборудованным позициям морские пехотинцы в течение двух суток удерживали рубеж под своим контролем. За время боя Алексей был дважды легко ранен, но от госпитализации отказался и продолжил командовать ротой морской пехоты. В ходе ожесточенных боев подразделением Алексея Бормотова было уничтожено до 100 боевиков, четыре БМП и один танк. Несмотря на многократно превосходящие силы, националисты понесли значительные потери и отступили, оставив попытки прорыва. Смелые и самоотверженные действия Алексея Бормотова и профессионализм его подчиненных позволили выполнить задачу и удержать занимаемый рубеж. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика