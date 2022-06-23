США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на 450 млн долларов
Американские власти приняли решение выделить Киеву новый пакет военной помощи. На него будет отведено 450 миллионов долларов государственного бюджета.
Такую информацию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Очередная поставка из США будет включать в себя в том числе новые реактивные системы залпового огня HIMARS, патрульные катера, а также значительное количество снарядов для артиллерийских систем.
Как указал Кирби, с начала спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты уже направили Украине помощь в размере 6,1 миллиарда долларов. С момента вступления действующего президента США Джо Байдена в должность, как пишет ТАСС, Киеву поступила поддержка на 6,8 миллиарда долларов.