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США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на 450 млн долларов

Алиса Краузе
23:25 23.06.2022
Соединенные Штаты направят очередную партию вооружения и техники на Украину.
США предоставят Киеву новый пакет военной помощи на 450 млн долларов
© Фото: imagebroker Piet Mall Globallookpress
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Американские власти приняли решение выделить Киеву новый пакет военной помощи. На него будет отведено 450 миллионов долларов государственного бюджета.

Такую информацию озвучил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Очередная поставка из США будет включать в себя в том числе новые реактивные системы залпового огня HIMARS, патрульные катера, а также значительное количество снарядов для артиллерийских систем.

Как указал Кирби, с начала спецоперации по защите Донбасса Соединенные Штаты уже направили Украине помощь в размере 6,1 миллиарда долларов. С момента вступления действующего президента США Джо Байдена в должность, как пишет ТАСС, Киеву поступила поддержка на 6,8 миллиарда долларов.

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