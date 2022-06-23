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«Показать весь масштаб»: художники рассказали об уникальном полотне «Парад Победы»

Алексей Курильченко
Максим Петренко
22:04 23.06.2022
Живописцы воспроизвели великое событие с идеальной точностью - учитывая и окружение, и участников того парада.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
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Илья Лебедев один из тех, кто целый год трудился над полотном «Парад Победы». Это новый масштабный шедевр Студии военных художников имени Грекова. На картине - герои, олицетворяющие собой русский дух и величие державы.

«Я рисовал Собор Василия Блаженного, ребята дополняли его. Это и есть коллективный труд, он сложный и интересный, и необходим для создания такого объемного полотна», - рассказал художник.

Размеры полотна поражают - высота шесть метров, длина почти 20. Если точнее - она символичная - 19 метров 45 сантиметров - это год проведения исторического Парада победителей. Написанное по заказу военного ведомства России полотно сегодня показали Сергею Шойгу и его гостям - министрам обороны стран СНГ.

«Произведение, которое сделано с фотографии, которая 77 лет назад с крыши этого здания была сделана, для того, чтобы можно было всем показать весь масштаб празднования Дня Победы. Великого события для нашей страны, тогдашней общей страны и, конечно, мы должны сделать все для того, чтобы в памяти следующих поколений осталось все величие той победы. При желании сегодняшние внуки, дети могут постараться и найти в каком ряду, где стоял их дед, отец», - сказал Сергей Шойгу.

Работы художников, представленные в выставочном комплексе Исторического музея, уже с завтрашнего дня может увидеть любой желающий. В том числе и картину о легендарном Параде.

«Нам удалось создать ту атмосферу, которая была в 1945 году 24 июня. Хотя и была дождливая, пасмурная погода, праздничное настроение передать удалось», - рассказал народный художник России, академик Российской академии художеств Александр Сытов.

Коллеги Сергея Шойгу по СНГ - из Белоруссии, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана - увидели многочисленные детали картины, переданные с документальной точностью: на курантах 10 часов и одна минута, маршал Рокоссовский докладывает маршалу Жукову о готовности войск к параду, на трибуне Мавзолея руководители государства. При создании живописцы работали с историками и отсмотрели большое количество фото- и видеоматериала. Чтобы отразить то время.

«Кремль действительно тоже как участник войны: и стены пострадали, оставались следы от маскировки. По-другому выглядел окружающий пейзаж: ели, мавзолей был немного другим, был короче на несколько метров», - рассказал живописец Сергей Трошин.

На транспортировку полотна из Студии Грекова в музей потребовалось две недели. Художники лично участвовали в процессе установки картины в зале музея.

Густые ели в три ряда - именно такие были в 1945 году. Подтеки на кремлевских стенах - совсем недавно с них смыли маскировку. Документальная точность и в персоналиях - например советский полярник Иван Папанин. И, конечно, воссоздан фонтан Победителей, возведенный на Красной площади специально к тому Параду.

За год работы художникам удалось справиться со множеством вызовов, к примеру, как изобразить геликон - музыкальный инструмент, который уже не используют в оркестрах. Министрам обороны представили и другие работы Студии Грекова - скульптуры и подлинники из фондов исторического музея. Выставка, посвященная Великой Отечественной, продлится месяц.

© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
© Минобороны РФ
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