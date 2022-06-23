«Верный друг - 2022»: как прошли полосу препятствий участники всеармейского этапа конкурса

Впереди у команд «дог-биатлон» - после него станет известно, кто будет представлять Россию на международном этапе конкурса в Узбекистане.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

«Прыжок», «лежать», «ползти» - резко раздаются в воздухе команды на всеармейском этапе конкурса «Верный друг - 2022». Кинологи со всей России приехали в Дмитровскую область соревноваться в синхронном преодолении препятствий. Главное в этой связке человека и животного - чувствовать друг друга.

«Она в прошлом году стала чемпионкой мира по защитному разделу. По полосе препятствий. Ко всем упражнениям готова. Универсальная собака», - рассказал младший сержант Дмитрий Мазаев.

Команда «лежать» и ползком под БТР - в военных условиях ситуации бывают разные. Все упражнения военные и собаки выполняют вместе. Конкурсанты занимаются разминированием, участвуют в поисково-спасательных операциях и военно-прикладном спорте. Пробежать дистанцию с препятствиями в 300 метров и прыгнуть в бассейн - пожалуй, это самое любимое испытание.

Помимо взрослых в этом году необычный участник: 11-летняя Алиса и ее 7-летний друг Джус. Любовь к собакам у девочки в крови - ее папа кинолог.

«Папа на тренировках был, тренировался, выступал. Я присутствовала на этих мероприятиях, тоже захотелось. Тренировались примерно месяц. Сегодня, я думаю, пробежала для первого раза нормально. Джус гладиться любит всегда, ко всем подойти может, приставать может. Ведет себя хорошо. Когда надо, не ленится», - рассказала Алиса.

Для бельгийской овчарки Джуса лучшая награда после пробега - игра в мячик. Если этой юной команде удастся пройти следующий этап - «дог-биатлон», то они вместе со всеми поборются за участие на международных играх в Узбекистане. Состав нашей сборной определится 29-го июня.