Курсанты филиала Военной академии МТО восстановили десятки образцов вооружения и военной техники

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Курсанты 4-го курса филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева - Омского автобронетанкового инженерного института - проходят ремонтную практику.

Она проводится под руководством офицеров и преподавателей института в пунктах постоянной дислокации воинских частей и соединений Западного и Южного военного округов. Представители института демонстрируют высокий профессионализм и обширные знания и навыки, полученные в стенах учебного заведения. Будущие офицеры, обучающиеся сейчас на факультетах автотехнического и танкотехнического обеспечения, получают бесценный опыт, потому что среди техники, подлежащей ремонту и восстановлению, есть и те образцы, что получили повреждения в ходе боевых действий.

Так, прапорщик Е. Смагулов с курсантами А. Губаренко и Д. Абрамовым, проявляя желание показать свое мастерство, в течение полутора суток, практически не прерываясь на отдых, провели замену двигателя и регулировочно-настроечные работы, тем самым поставили на ход автомобиль БМ-21-1 «Град» на базе автомобиля «Урал-4320». Благодаря твердым теоретическим знаниям, уверенным практическим действиям и самоотверженной работе курсантов, машина после восстановления специального артиллерийского вооружения сможет вновь выполнять боевые задачи по предназначению. Сержант Е. Орехов вместе с курсантами А. Черноштаном и И. Жижилевым в сжатые сроки устранили неисправности в системе зажигания автомобиля «Урал-4320».

Отличный уровень подготовки и качественный багаж полученных знаний составных частей и агрегатов такой техники как «Урал-4320» позволяет курсантам работать на ней без трудностей. Курсанты Г. Мурадов, Н. Белов и Н. Серен, проведя текущий ремонт топливной системы, подготовили автомобиль к убытию для дальнейшего выполнения задач. Всего этими курсантами продефектовано 69 единиц автомобильной техники, проведено техническое обслуживание 31 единицы, восстановлено 12 единиц.

Отличаются и курсанты факультета танкотехнического обеспечения. Ремонтная бригада в составе прапорщиков Н. Глушенкова и Г. Добровольского, которые в кратчайшие сроки заменили двигатель на БРЭМ-1, тем самым обеспечив своевременную постановку машины в строй.

Старший сержант А. Корнейчук и прапорщик С. Стойлик провели поиск неисправности и ремонт механизма заряжания на танке Т-80БВ, который теперь также может выполнять боевые задачи по предназначению.

Сержант Н. Соловьев и курсант Р. Марач провели трудоемкий ремонт топливной системы еще одного танка Т-80БВ, после чего машина вернулась в строй. Сержант Е. Пышкин, проявив разумную инициативу, заменил патроны сушки с заменой силикагеля на 62 объектах.

Несмотря на сложность ремонтных работ, счет восстановленной гусеничной техники курсантами Омского автобронетанкового инженерного института идет на десятки.

Будущие офицеры осознают важность стоящих перед ними задач и стараются осуществлять ремонт и обслуживание вооружения и военной техники максимально оперативно, с высоким качеством.