В состав Каспийской флотилии принято новейшее дноуглубительное судно
В состав Каспийской флотилии принято новейшее дноуглубительное судно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М предназначен для выемки и удаления грунта со дна водоемов, углубления фарватеров и каналов.
«Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судно официально включено в состав Каспийской флотилии. Ранее оно успешно прошло полный комплекс заводских, ходовых и государственных испытаний в акватории Каспийского моря», - говорится в сообщении.
Церемония прошла на причале соединения надводных кораблей Каспийской флотилии. В ней принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Шигапов, представители командования флотилии, общественники, религиозные деятели.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов