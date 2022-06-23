Армия В состав Каспийской флотилии принято новейшее дноуглубительное судно В пункте базирования Каспийской флотилии состоялась церемония торжественного подъема флага ВМФ РФ на новом судне - дноуглубительном несамоходном земснаряде проекта РДБ 66.42М. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России Читайте нас на: В состав Каспийской флотилии принято новейшее дноуглубительное судно, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России. Дноуглубительный несамоходный земснаряд проекта РДБ 66.42М предназначен для выемки и удаления грунта со дна водоемов, углубления фарватеров и каналов. «Приказом главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова судно официально включено в состав Каспийской флотилии. Ранее оно успешно прошло полный комплекс заводских, ходовых и государственных испытаний в акватории Каспийского моря», - говорится в сообщении. Церемония прошла на причале соединения надводных кораблей Каспийской флотилии. В ней принял участие начальник управления кораблестроения ВМФ контр-адмирал Шигапов, представители командования флотилии, общественники, религиозные деятели. Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика