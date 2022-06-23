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Адвокат британского наемника Эслина рассказал об упадническом настроении приговоренного к казни подзащитного

Андрей Аркадьев
16:46 23.06.2022
Родные осужденного рассчитывают, что Британия обратится к ДНР с просьбой о его помиловании.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Британский наемник Эйден Эслин, приговоренный к смертной казни в Донецкой Народной Республике за участие в боевых действиях в составе украинских войск, не особо верит, что приговор будет отменен. Об этом рассказал «Звезде» его адвокат Павел Косован.

«Он созванивался со своей мамой на днях, расстроен очень сильно. Не особо верит, что апелляция принесет плоды и приговор будет отменен. Готовится к тому, что высшая мера наказания будет к нему применена», - сказал он.

По словам адвоката, на сегодняшний день они с родственниками приняли решение, что Эслин будет сам подавать апелляцию, но сейчас они выжидают действия от МИД Великобритании.

«Чтобы иностранный адвокат принимал участие в деле и имел право написать апелляцию, он должен будет здесь зарегистрироваться как адвокат, а потом вступать в дело, ну или помогать дистанционно писать апелляцию от его имени», - добавил Павел.

Родные осужденного рассчитывают, что Британия обратится к ДНР с просьбой о его помиловании, но на данный момент слышны лишь «голословные заявления» со стороны британского руководства.

В апреле в ходе боевых действий в Мариуполе Эслин попал в плен, после чего, вместе с британцем Шоном Пиннером и марокканцем Саадуном Брагимой, был приговорен к смертной казни Верховным судом ДНР.

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