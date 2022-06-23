Дробыш рассказал, куда направит выигранные в суде против Самбурской деньги

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Музыкальный продюсер Виктор Дробыш прокомментировал телеканалу «Звезда» победу в судебном процессе против певицы Настасьи Самбурской, который был инициирован на фоне творческих разногласий. По словам Дробыша, он пошел в суд не для того, чтобы получить деньги, а восстановить справедливость.

«Это было катастрофически важно - выиграть. Дело не в деньгах, а в том, чтобы всем показать, что артист не может вести себя так беспардонно. Чтобы артист стал известен, требуется несколько лет и много денег... Кроме хорошего, я ей ничего не сделал, а когда начались победы, награды... Не хочется делиться с продюсером, когда начинаются реальные деньги... Для меня, как для продюсера, очень важно показать, что я выполнил все обязательства», - сообщил продюсер.

Дробыш также добавил, что взысканные деньги он направит на благотворительность.

Напомним, конфликт между артистами возник несколько лет назад. Певица обвинила Дробыша в том, что он не выполнил свои контрактные обязательства. Сегодня, 23 июня, Мосгорсуд принял решение взыскать убытки с Самбурской в пользу Дробыша.