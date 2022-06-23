Минтруд опубликовал календарь выходных дней на 2023 год

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Новогодние каникулы в следующем году продлятся девять дней, они начнутся 31 декабря 2022 года, которое выпадает на субботу. Об этом сообщает Министерство труда и социальной защиты РФ в Telegram.

В феврале жители России будут отдыхать четыре дня подряд с 23 по 26 февраля включительно, в марте выходной один день - восьмого числа.

Период первых майских праздников охватит три дня, с 29 апреля по 1 мая, вторых майских праздников - четыре дня, с 6 по 9 число. В июне длинными будут выходные с 10 по 12 число, а в ноябре, с 4 по 6 число.

Напомним, 12 июня все города страны отметили День России. Во всех регионах прошли торжественные мероприятия, сопровождающиеся праздничными салютами, концертными программами и яркими световыми шоу.