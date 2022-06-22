На главной высоте: в акции «Завтра была война» на Мамаевом кургане вспомнили защитников Родины

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В Волгограде в канун Дня памяти и скорби состоялась акция «Завтра была война». Памятные мероприятия проходят на главной высоте России уже несколько лет.

Акция об одной из самых трагичных дат в российской истории, начале Великой Отечественной войны, собирает сотни представителей силовых структур. Участники отдают дань памяти героям, защищавшим Родину от немецких оккупантов, тем, кто отстоял право на жизнь и свободу следующих поколений. Акция началась с минуты молчания. Каждый присутствующий зажег свечу памяти.

«Крайне важно помнить прошлое, чтобы извлекать из него уроки, чтобы не случилось, что "завтра была опять война". Такие сильные памятные даты, они всегда будоражат эмоционально, заставляют по-другому посмотреть на себя, на реальность. А сегодня мир очень жестокий, серьезное противостояние в мире, и цивилизации в очень большом труде сейчас свою свободу отстаивают», - сказал глава общественного совета при ГУ МВД РФ по Волгоградской области Антон Лукаш в эфире телеканала "Волгоград 1".

Начиная с 2014 года, волгоградская инициатива акции «Завтра была война» распространилась по России. В мероприятии приняли участие губернатор региона, руководители правоохранительных органов и военнослужащие.