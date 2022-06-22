Вновь на ходу: как в освобожденных районах восстанавливают движение поездов

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Протяжный гудок и отправление. Пока что тестовое. Но сесть на первый поезд нашей съемочной группе уже удалось. И проехаться - пока по вокзалу - чтобы вместе с машинистами проверить готовность железной дороги.

Это маневровый тепловоз. Такой тянет до дюжины вагонов. Похожий повезет в Крым первых пассажиров. Пока он курсирует по ЖД, проверяет исправность полотна, а также готовность станции Мелитополя принимать большие поезда.

Электрички, пассажирские поезда дальнего следования и грузовые составы. Так, к примеру, транзитом через Мелитополь уже ушла по рельсам первая крупная партия щебня.

«Здесь есть погрузка руды, которая очень востребована на Донбассе. Уголь из Донбасса... исторически потребляется на теплоэлектростанциях, которые находятся в Энергодаре. То есть, зерновой край. Практически каждая станция - это элеваторы», - рассказал генеральный директор местного железнодорожного предприятия Алексей Ефремов.

Сейчас работу основного транспортного узла Запорожья приходится выстраивать с нуля. Позади несколько месяцев простоя. Украинские управленцы в какой-то момент перестали выплачивать зарплаты и угнали из региона часть подвижного состава. Сейчас здесь приводят в порядок то, что осталось.

На обновленное предприятие персонал вернулся практически в полном составе. Здесь трудятся целые династии железнодорожников. У Максима Белобабченко в соседнем цеху - жена.

«Мы здесь познакомились и уже 11 лет вместе. Нас депо связало. Вот сейчас мы работаем в депо, ветку запустим и поедем в Крым на отдых!» - поделился рабочий Максим Белобабченко.

И теперь без пересадок - по прямой. 120 километров - до ближайшей крупной Крымской развязки. Там уже ждут запорожские составы.

Каждое прибытие или отправление - фиксируют в Центре управления движением. Когда работа на этой железной дороге только начиналась, все было в нерабочем состоянии. Сейчас же все запущено и функционирует.

Еще в период железнодорожной блокады Крыма на участке, который раньше считался приграничной зоной, Сивашском заливе, были проблемы с железнодорожным движением. Оказалось, там срезали провода, чтобы заблокировать проезд поездов. Контактную сеть сняли на участке от самой станции до российской границы.

Сейчас туда вернули недостающие детали и подали электричество. Теперь две станции, Сиваш и Соленое озеро, ранее бывшие тупиковыми, снова свяжут пригородным сообщением - без таможенной зоны и долгих досмотров. С июля в полном объеме возобновляются все перевозки. Некоторые маршруты станут длиннее. Скоро начнутся продажи билетов по всем направлениям.