Удержать переправу: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
При выполнении задач на поле боя военнослужащие проявляют решительность и выдержку.
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя они проявляют решительность, выдержку и профессионализм.
Старший лейтенант Антон Павлов, командир зенитной ракетной батареи