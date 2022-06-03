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Удержать переправу: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

00:00 03.06.2022
При выполнении задач на поле боя военнослужащие проявляют решительность и выдержку.
Удержать переправу: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Минобороны России продолжает рассказывать о подвигах военнослужащих ВС РФ в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик. При выполнении задач на поле боя они проявляют решительность, выдержку и профессионализм.

Старший лейтенант Антон Павлов, командир зенитной ракетной батареи

Старший лейтенант Антон Павлов, командир зенитной ракетной батареи<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Старший лейтенант Антон Павлов, командир зенитной ракетной батареи

С первых дней спецоперации старший лейтенант Антон Павлов вместе со своей батареей выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника.

Позиции батальонно-тактической группы, в состав которой входил зенитный ракетный взвод, возглавляемый Павловым, подверглись внезапному нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Позиции российских подразделений были атакованы с воздуха неуправляемыми ракетами самолета МиГ-29, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно оценив ситуацию, старший лейтенант немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Невзирая на обстрел, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Павлов организовал работу зенитных ракетных расчетов. В результате был уничтожен вражеский МиГ-29 и два БПЛА Байрактар ТБ-2.

Смелые и решительные действия Павлова позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить авиационных ударов по живой силе и технике. Подразделения российской группировки войск смогли продвигаться без снижения темпов наступления.

Матрос Кирилл Бурковцев, пулеметчик бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Матрос Кирилл Бурковцев, пулеметчик бригады морской пехоты Тихоокеанского флота<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Матрос Кирилл Бурковцев, пулеметчик бригады морской пехоты Тихоокеанского флота

Действуя в составе бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, матрос Бурковцев вытеснял вооруженные формирования противника из населенного пункта.

Столкнувшись с ожесточенным сопротивлением украинских националистов и иностранных наемников на подступах, он получил ранение от разорвавшегося минометного снаряда. Самостоятельно оказав себе первую помощь, Бурковцев продолжил наступать и прицельным огнем уничтожил кочующий минометный расчет врага и более пяти националистов.

Лишенные минометной поддержки боевики были вынуждены отступить, что позволило российским морпехам закрепиться в заданном районе и продолжить стремительное наступление.

Старший лейтенант Михаил Иванников, командир инженерно-саперного взвода

Старший лейтенант Михаил Иванников, командир инженерно-саперного взвода<figcaption class=
© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Старший лейтенант Михаил Иванников, командир инженерно-саперного взвода

Взвод под командованием старшего лейтенанта Михаила Иванникова выполнял задачу по удержанию возведенной российскими инженерами понтонной переправы через реку вблизи одного из населенных пунктов.

Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку отбить стратегический объект и атаковали позиции российских военнослужащих. При обороне взвод Иванникова, занимая стратегически выгодную позицию, отразил две атаки значительно превосходящего числом противника. Прицельным огнем взвода было уничтожено два вражеских танка, три боевых машины пехоты и до 20 националистов, что нанесло наступающим боевикам существенный урон и не позволило прорваться к переправе.

Мужественные и героические действия старшего лейтенанта в сочетании с его высокой подготовленностью не позволили допустить прорыва противника и удержать переправу.

Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.

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