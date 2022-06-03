Удержать переправу: в МО рассказали о новых подвигах российских военных в ходе спецоперации

С первых дней спецоперации старший лейтенант Антон Павлов вместе со своей батареей выполнял задачи по воздушному прикрытию российских подразделений от авиации противника.

Позиции батальонно-тактической группы, в состав которой входил зенитный ракетный взвод, возглавляемый Павловым, подверглись внезапному нападению украинских националистов. Завязался неравный бой с противником. Позиции российских подразделений были атакованы с воздуха неуправляемыми ракетами самолета МиГ-29, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.

Оперативно оценив ситуацию, старший лейтенант немедленно приступил к отражению воздушного нападения противника. Невзирая на обстрел, в условиях, сопряженных с риском для жизни, Павлов организовал работу зенитных ракетных расчетов. В результате был уничтожен вражеский МиГ-29 и два БПЛА Байрактар ТБ-2.

Смелые и решительные действия Павлова позволили сохранить жизнь боевых товарищей и не допустить авиационных ударов по живой силе и технике. Подразделения российской группировки войск смогли продвигаться без снижения темпов наступления.

Матрос Кирилл Бурковцев, пулеметчик бригады морской пехоты Тихоокеанского флота