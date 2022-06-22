Армия Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса Константин Исаев Алиса Краузе Российские саперы используют современные технологии при разминировании городской местности в ЛДНР. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны РФ опубликовало кадры работы специалистов инженерных войск в зоне проведения специальной военной операции. Расчеты инженерно-саперных подразделений, оснащенные современными робототехническими комплексами «Кобра», проводят исследование местности, обнаруживая неразорвавшиеся боевые элементы мин и ракет, выпущенных подразделениями ВСУ. © Минобороны России После ракетного удара со стороны ВСУ по населенному пункту были разрушены дома, единственная в районе школа, повреждены элементы системы газо- и электроснабжения. «Мы исследовали жилые кварталы, жилые дома на неразорвавшиеся боеприпасы, предположительно от "Точки-У". Проходим миноискателями. В зависимости от боеприпаса заряды могут лежать глубоко», - рассказал один из саперов Сергей. © Минобороны России Также в городских условиях для осмотра самодельных взрывных устройств используется робот. «Дополнительно, до того, как сапер зайдет в здание - робот осматривает. Масштабы здесь внушительные, включая и жилой квартал, и промзону», - рассказал командир инженерно-саперного подразделения Александр. © Минобороны России Военнослужащие подчеркнули, что в ходе выполнения задач первостепенная роль отводится зачистке жилых зданий, чтобы люди могли вернуться к себе домой. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика