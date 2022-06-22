Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса
Российские саперы используют современные технологии при разминировании городской местности в ЛДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны РФ опубликовало кадры работы специалистов инженерных войск в зоне проведения специальной военной операции.
Расчеты инженерно-саперных подразделений, оснащенные современными робототехническими комплексами «Кобра», проводят исследование местности, обнаруживая неразорвавшиеся боевые элементы мин и ракет, выпущенных подразделениями ВСУ.