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Совместный труд человека и робота: как саперы РФ разминируют земли Донбасса

Константин Исаев
Алиса Краузе
05:03 22.06.2022
Российские саперы используют современные технологии при разминировании городской местности в ЛДНР.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Минобороны РФ опубликовало кадры работы специалистов инженерных войск в зоне проведения специальной военной операции.

Расчеты инженерно-саперных подразделений, оснащенные современными робототехническими комплексами «Кобра», проводят исследование местности, обнаруживая неразорвавшиеся боевые элементы мин и ракет, выпущенных подразделениями ВСУ.

© Минобороны России

После ракетного удара со стороны ВСУ по населенному пункту были разрушены дома, единственная в районе школа, повреждены элементы системы газо- и электроснабжения.

«Мы исследовали жилые кварталы, жилые дома на неразорвавшиеся боеприпасы, предположительно от "Точки-У". Проходим миноискателями. В зависимости от боеприпаса заряды могут лежать глубоко», - рассказал один из саперов Сергей.

© Минобороны России

Также в городских условиях для осмотра самодельных взрывных устройств используется робот.

«Дополнительно, до того, как сапер зайдет в здание - робот осматривает. Масштабы здесь внушительные, включая и жилой квартал, и промзону», - рассказал командир инженерно-саперного подразделения Александр.

© Минобороны России

Военнослужащие подчеркнули, что в ходе выполнения задач первостепенная роль отводится зачистке жилых зданий, чтобы люди могли вернуться к себе домой.

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