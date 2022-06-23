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Боевая выучка и решимость: новые истории мужества военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 23.06.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил РФ продолжают демонстрировать профессионализм и самоотверженность в ходе выполнения задач спецоперации по защите Донбасса.
Боевая выучка и решимость: новые истории мужества военных РФ на Украине
© Фото: Минобороны России
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Минобороны России рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе специальной операции по защите Донбасса, демилитаризации и денацификации Украины. Представители различных видов и родов войск при выполнении боевых задач проявляют отвагу, мужество и самоотверженность.

© Минобороны России

Ефрейтор Денис Санигаров

Ефрейтор Денис Санигаров в составе группы российских десантников выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. Аэродром охранялся вооруженными формированиями украинских националистов численностью до 500 человек.

В ходе выполнения задачи, действуя в составе взвода управления, Денис с боевыми товарищами десантировался посадочным способом с вертолета Ми-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. Выбив противника с занимаемых позиций, взвод, в составе которого действовал Денис, приступил к развертыванию пункта управления в условиях ведения противником минометного огня.

Проявляя высокий уровень боевой выучки, профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, Денис организовал устойчивую радиосвязь командного пункта с вышестоящим командованием. Противник неоднократно предпринимал попытки уничтожения командного пункта, однако сталкивался с тщательно организованной российскими десантниками обороной. 

В ходе отражения атак противника на развернутый пункт управления, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Денис Санигаров лично уничтожил до 10 националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Санигарова позволили командованию координировать действия по взятию аэродрома под свой контроль.

© Минобороны России

Сержант Роман Новиков

Сержант Роман Новиков за время проведения специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, проявляя личное мужество и отвагу, совершил более 10 выездов в составе автомобильных колонн в районы, расположенные в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения.

В ходе маршей Роман доставил свыше 70 тонн груза, чем обеспечил поддержание постоянной боевой готовности подразделений на передовой. Сержант Новиков в составе колонны обеспечения подвоза боеприпасов и продовольствия производил доставку грузов
к основным силам дивизии, ведущей наступательные действия на позиции националистов.

Противник предпринял попытку перекрыть снабжение российских наступающих подразделений и открыл массированный минометный огонь по тыловой колонне. В результате очередного вражеского залпа автомобиль, двигавшийся впереди машины сержанта Новикова, был подбит и загорелся.

Не растерявшись в создавшейся ситуации и проявив самоотверженность, Роман совместно со своим отделением максимально быстро организовал эвакуацию из горящего автомобиля четырех раненых военнослужащих в свою машину, после чего покинул место минометного обстрела.

Благодаря смелым и решительным действиям сержанта Романа Новикова раненые военнослужащие были оперативно доставлены в медицинский пункт батальона, где им оказали необходимую медицинскую помощь.

© Минобороны России

Старшина Сергей Васильев, санитарный инструктор

Старшина Сергей Васильев в составе группы российских десантников выполнял боевую задачу по ведению наступательных действий на позиции украинских националистов.

В ходе движения подразделения Сергей обнаружил пулеметный расчет ПКП противника. Используя складки местности, Сергей скрытно подобрался к оборудованной пулеметной точке и броском гранаты РГД-5 уничтожил пулеметный расчет врага.

Благодаря смелым и отважным действиям старшины Сергея Васильева было ликвидировано до пяти националистов, а подразделению удалось продвинуться в заданном направлении без потерь.

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