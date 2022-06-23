Боевая выучка и решимость: новые истории мужества военных РФ на Украине

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Ефрейтор Денис Санигаров

Ефрейтор Денис Санигаров в составе группы российских десантников выполнял задачу по взятию под контроль стратегически важного аэродрома в одном из населенных пунктов. Аэродром охранялся вооруженными формированиями украинских националистов численностью до 500 человек.

В ходе выполнения задачи, действуя в составе взвода управления, Денис с боевыми товарищами десантировался посадочным способом с вертолета Ми-8, после чего сразу вступил в бой с превосходящими силами противника. Выбив противника с занимаемых позиций, взвод, в составе которого действовал Денис, приступил к развертыванию пункта управления в условиях ведения противником минометного огня.

Проявляя высокий уровень боевой выучки, профессионализм, мужество, отвагу и самоотверженность, Денис организовал устойчивую радиосвязь командного пункта с вышестоящим командованием. Противник неоднократно предпринимал попытки уничтожения командного пункта, однако сталкивался с тщательно организованной российскими десантниками обороной.

В ходе отражения атак противника на развернутый пункт управления, огнем из стрелкового оружия ефрейтор Денис Санигаров лично уничтожил до 10 националистов. Смелые и решительные действия ефрейтора Санигарова позволили командованию координировать действия по взятию аэродрома под свой контроль.