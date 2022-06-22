В парке «Патриот» состоялся концерт-спектакль «В сердце матери»

В подмосковном парке «Патриот» завершился концерт-спектакль, посвященный Дню памяти и скорби.

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В Подмосковье завершился концерт-спектакль «В сердце матери», организованный ко Дню памяти и скорби. Музыкальное событие прошло на концертной площадке парка «Патриот».

Почтить память погибших героев Великой Отечественной войны пришли сотни людей. Также мероприятие посетили заместители министра обороны Российской Федерации - Татьяна Шевцова и Руслан Цаликов.

На сцену в этот знаменательный день вышли крупные российские артисты, такие как Владимир Машков, Валентина Бирюкова, Александр Маршал. В зрительном зале также присутствовали знаменитые гости, в числе которых оказались хоккеисты Вячеслав Фетисов и Александр Якушев.

Кроме того, на концерте присутствовали президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и ведущая телеканала «Звезда» Ирина Лосик.