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«Мы обязаны помнить»: артисты спектакля «В сердце матери» о Дне памяти и скорби

Алексей Курильченко
Алексей Дегтярев
21:59 22.06.2022
Артисты рассказали «Звезде» истории своих родных, многие из которых вернулись с войны героями.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В парке «Патриот» с минуты на минуту стартует спектакль-концерт «В сердце матери», который посвящен Дню памяти и скорби. Мероприятие посетили заместители министра обороны РФ - Татьяна Шевцова и Руслан Цаликов. Актриса Валентина Бирюкова исполнит песню молодой матери -«Алексей,  Алешенька, сынок».

«Для всех нас Великая Отечественная война это не просто боевые действия из учебников истории. Это трагедия, которая коснулась каждую семью. Мы потомки победителей. В каждой семье есть герои. Это великая честь быть сегодня здесь. Это день единения, мы обязаны это помнить. И весь мир обязан знать и помнить. Я правнучка офицера. Мой прадед Виктор Тимофеевич погиб уже в мирное время, спасая людей. В жилом квартале загорелся грузовик с газовыми баллонами. Мой прадед разогнал всех людей и начал доставать баллоны. Последний взорвался в его руках. Он был единственным, кто погиб в этот день. Я хочу жить как мой прадед - делая добрые дела», - рассказала певица.

Артист Владимир Машков тоже примет участие в концерте. Он читает стихотворение «Память».

«Я очень горд, что в этом месте - с такой любовью созданном - нахожусь в этот вечер. Небеса горят - с утра плакали, а сейчас есть то солнце, которое будет над нами», - рассказал актер.

Вряд ли какую-то семью обошло горе войны. Кто-то хранит фотографии, кто-то - документы и награды. Певец Александр Маршал, который исполнит песню про знаменитый Десятый батальон, рассказал, что одна из наград спасла жизнь его деду.

«Мой дед прошел всю войну. Ордена деда лежат у меня дома. У ордена Красной звезды отбит луч. Я его спросил об этом. Говорит: "Не знаю, в атаке по касательной то ли пуля, то ли осколок... гематома была. Если бы, внучек, не орден, мы бы с тобой не разговаривали"», - сказал певец.

На концерт прибыли и представители телеканала «Звезда» - президент медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и ведущая Ирина Лосик. Она тоже гордится своим предком. Ее дедушка дошел до самого Берлина и вернулся героем.

«Очень важно никогда этот день не забывать. 81 год назад жизнь нашей страны, наших людей, изменилась. Нет в России такой семьи, которой бы не коснулась эта самая кровопролитная война. Мой дедушка прошел всю войну. Он был молодым офицером. Его танковая бригада освобождала Белоруссию и первой ворвалась в Минск», - рассказала ведущая.

Практически все места в зрительном зале полны - многие становятся вокруг концертной площадки. Приходят и знаменитые гости. Мероприятие посетил и знаменитый хоккеист Вячеслав Фетисов.

«Судьба подарила нам тех людей, на которых мы хотим быть похожи. Мы равнялись на них и побеждали - в спорте. Наша святая обязанность - передать это нашим внукам и ни в коем случае никогда не забывать о том, что произошло», - рассказал Фетисов.

Вместе с Фетисовым прибыл его друг и партнер по площадке - Александр Якушев.

«В это святое дело - почтить память павших. То, что они сделали - фактически спасли мир - мы должны носить в своем сердце», - рассказал Якушев.

Трансляцию концерта-спектакля «В сердце матери» вы можете увидеть в эфире телеканала «Звезда» или на нашем сайте.

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