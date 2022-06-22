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МО РФ: в Лисичанске на территории молокозавода националисты разместили орудия западного производства

21:45 22.06.2022
Согласно заявлению МО РФ, украинские боевики используют в военных целях гражданскую инфраструктуру Краматорска ДНР, Дачного Одесской области и Лисичанска ЛНР.
МО РФ: в Лисичанске на территории молокозавода националисты разместили орудия западного производства
© Фото: Alex Chan Tsz Yuk Keystone Press Agency Globallookpress
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Вооруженные силы Украины и боевики украинских националистических формирований используют объекты гражданской инфраструктуры Краматорска ДНР, Дачного Одесской области и Лисичанска ЛНР в военных целях. Об этом на брифинге сообщил начальник Национального центра управления обороной (НЦУО) Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«В Краматорске Донецкой Народной Республики в многоквартирном доме (ул. Парковая, д. 95) военнослужащими ВСУ оборудован опорный пункт со складами боеприпасов и вооружения, а жители насильно удерживаются в своих квартирах. В школах № 4 (ул. М.Приймаченко) и № 25 (ул. Б.Хмельницкого) националисты разместили огневые позиции и снайперские точки, при этом, эвакуация местного населения из близлежащих жилых домов умышленно не проводилась; в Дачном Одесской области в Доме культуры и гимназии № 2 (ул. Мира) националисты оборудовали опорный пункт, а на территории разместили бронетехнику и РСЗО; в Лисичанске Луганской Народной Республики на территории молокозавода (Артемовское шоссе) националистами украинских вооруженных формирований оборудованы казармы, огневые позиции и склад вооружения, а на прилегающей территории размещены бронетехника и артиллерийские орудия западного производства», - заявил представитель МО РФ.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили об уничтожении украинской станции артразведки производства США AN-TPQ в Донецкой Народной Республике. В общей сложности за минувшие сутки украинская сторона потеряла свыше 620 военных, 24 танка и других бронемашин, а также 27 специальных автомобилей.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов

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