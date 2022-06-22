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В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 15 ракет по Ясиноватой из РСЗО «Град»

Игнат Далакян
21:12 22.06.2022
Обстрел Ясиноватой украинской стороной был осуществлен в 20:02, завили в представительстве ДНР в СЦКК.
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 15 ракет по Ясиноватой из РСЗО «Град»
© Фото: Maxym Marusenko ZUMAPRESS.com Globallookpress
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Вооруженные силы Украины обстреляли Ясиноватую из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град», выпустив 15 ракет. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению: 20:02 - н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 15 ракет из РСЗО БМ-21 "Град" », - заявили в Telegram-канале ведомства.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявляло о выпуске 25 ракет системы «Град» по Ясиноватой за полчаса. Также в то же время обстрелу подвергался Куйбышевский район Донецка четырьмя снарядами калибром 122 миллиметра.

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