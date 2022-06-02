Военнослужащие ЦВО организовали детский праздник в одном из освобожденных населенных пунктов

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Масштабный детский праздник устроили военнослужащие Центрального военного округа в одном из населенных пунктов на освобожденной территории. Мероприятие было приурочено ко Дню защиты детей, который отмечается 1 июня.

В программу праздника вошли различные танцевальные и музыкальные конкурсы, рисование мелками на асфальте, фестиваль мороженого, а также показ мультфильмов в полевом автоклубе.

Аниматоры в костюмах сказочных персонажей развлекали детей коллективным танцами и играми. Все желающие могли сфотографироваться с героями мультфильмов.

Особый интерес у ребят вызвала российская военная техника. Мальчики и девочки побывали внутри бронетранспортера, попробовали себя в роли водителя и командира боевой машины.