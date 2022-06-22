Не упустить ни одной цели: кадры работы «Ураганов» по позициям ВСУ

Российские РСЗО «Ураган» стали объектом охоты для сил ВСУ, но бойцы ВС РФ умеют уводить машины от ответного удара.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Оглушительный рев и клубы дыма. Так по украинским позициям работают реактивные системы «Ураган». Полный «пакет» - 15 ракет - уходит в считанные секунды.

Остатки украинской артиллерии ведут настоящую охоту за этими боевыми машинами. Для ВСУ реактивные системы залпового огня «Ураган», являются наиболее приоритетными целями. Поэтому сразу после выполнения задачи установке необходимо покинуть район.

Выполнив боевую задачу, расчеты спешат на замаскированный пункт пополнения боеприпасов. Заряжание одной ракеты занимает не более минуты, полный пакет по нормативам - 15 минут, однако, в боевых условиях, уже получив колоссальный опыт, эта процедура занимает гораздо меньше времени.

Помимо уничтожения укрепрайонов и живой силы противника, «Ураганы» выполняют и тактические задачи. Сковывают бронетехнику ВСУ, а также отрезают пути к отступлению. Для этого используют специальные снаряды.

Батарея «Ураганов» в зоне проведения спецоперации с первого дня, расчет командира машины с позывным «Иус» за все это время не упустил ни одной цели, за что командира удостоили государственной награды - Георгиевского креста.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов