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Певица Кормухина нашла информацию о погибшем в ВОВ дедушке в музее «Дорога памяти»

Андрей Лазарев
18:27 22.06.2022
В парке «Патриот» многочасовой марафон-концерт. Он называется «Я помню» и приурочен ко Дню памяти и скорби.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Заслуженная артистка России Ольга Кормухина находит снимок и информацию о своем деде. Рядовой Анфин Токарев погиб в декабре 1943 года на поле боя. Певица впервые пришла в музей «Дорога памяти», где находится самая большая база данных о героях Войны.

Кормухина - участница концерта-марафона «Я помню», который в течение всего дня проходит в парке «Патриот». Пронзительные строки и знакомые мелодии объединили всех, кто поет о Великой Отечественной войне и ее героях с теми, кто затаив дыхание слушает.

В руках у солиста фолк-коллектива «Талица» Сергея Николаева старинный струнный инструмент - колесная лира. Особая гамма звучания, которую музыканты называют магической, передает особый тон и настроение, с которым артисты в День памяти и скорби вышли на сцену.

Новые стихотворения о войне и собственные песни о ее героях -  программу  выступления лауреаты международных конкурсов готовили специально к этому священному Дню. Дизайн костюмов - полевую форму пехотинцев времен войны для девушек и мундиры черноморских казаков для мужчин - вокалисты «Талицы» разработали сами. Но на сцене поют без головных уборов. Это дань памяти павшим за Победу.

Десятки исполнителей, творческие коллективы со всей страны. Музыка памяти и скорби не стихнет до позднего вечера.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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