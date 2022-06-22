«Я помню»: в парке «Патриот» прозвучали песни военных лет в живом исполнении
Песни военных лет сегодня звучат в подмосковном парке «Патриот», где продолжается марафон-концерт «Я помню» в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Артисты театра Российской Армии исполнили песню «Священная война» и рассказали корреспонденту «Звезды» Дарье Сенниковой, почему решили принять участие в марафоне.
«Времена такие, что хочется проявиться и сказать, что мы вместе с Россией. Мы вместе с нашим Главным храмом ВС РФ. Боремся, и это священная война», - поделилась Заслуженная артистка России Алиса Богарт.
На территории музейно-храмового комплекса Вооруженных Сил РФ собрались сотни слушателей акции марафона «Я помню». Для всех них 22 июня - это одна из самых трагических дат в истории нашей страны.
«Патриотизму надо воспитывать молодежь. Очень довольны», - рассказала одна из посетительниц.
Сегодня - День памяти и скорби. Ровно 81 год назад, на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.
Она продлилась 1 418 дней и закончилась в Берлине. Страшный враг был наголову разгромлен и подписал безоговорочную капитуляцию.
Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов