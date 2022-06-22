Журналист широкой души: не стало Бориса Макарычева
Коллектив «Звезды» скорбит в связи со смертью Бориса Васильевича и выражает искренние соболезнования его родственникам и близким.
© Фото: Борис Макарычев, Facebook
Ушел из жизни сотрудник «Звезды», известный тележурналист и продюсер Борис Васильевич Макарычев. Ему было 68 лет.
Борис Васильевич родился в Ессентуках в 1954 году. Активный с малых лет, уже после учебы в школе он устроился на работу в Дом пионеров, затем - в редакцию газеты «Молодой ленинец». Однажды услышав о недоборе вожатых, поехал в пионерский лагерь «Орленок» на помощь. В 1981 году, в период работы в нем, Макарычев закончил филологический факультет Свердловского педагогического института по специальности «Учитель русского языка и литературы».