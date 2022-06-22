В стране и мире Журналист широкой души: не стало Бориса Макарычева Егор Левин Коллектив «Звезды» скорбит в связи со смертью Бориса Васильевича и выражает искренние соболезнования его родственникам и близким. © Фото: Борис Макарычев, Facebook Читайте нас на: Ушел из жизни сотрудник «Звезды», известный тележурналист и продюсер Борис Васильевич Макарычев. Ему было 68 лет. Борис Васильевич родился в Ессентуках в 1954 году. Активный с малых лет, уже после учебы в школе он устроился на работу в Дом пионеров, затем - в редакцию газеты «Молодой ленинец». Однажды услышав о недоборе вожатых, поехал в пионерский лагерь «Орленок» на помощь. В 1981 году, в период работы в нем, Макарычев закончил филологический факультет Свердловского педагогического института по специальности «Учитель русского языка и литературы». © Борис Макарычев, Facebook Позднее, в 90-е годы, Борис Васильевич работал сразу в нескольких телекомпаниях во Владивостоке. Особую любовь он получил как ведущий одной из самых популярных программ того времени - «Местное время» на ТГТРК «Владивосток». Позже трудился там же в корреспондентском пункте. © Борис Макарычев, Facebook В 2007 году Борис Васильевич переехал жить в Москву. В столице он до последнего дня своей жизни трудился на телеканале «Звезда», занимая должность редактора по работе с пулами. Своим коллегам Макарычев запомнился открытым, добрым и душевным человеком, любящим свою работу и окружающих его людей. Коллектив «Звезды» скорбит в связи со смертью Бориса Васильевича и выражает искренние соболезнования его родственникам и близким. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика