В ФАС предложили «Газпрому» норматив продажи не менее 10% газа на бирже
Предложение может помочь в противодействии установлению монопольных цен на газ.
© Фото: Павел Львов, РИА Новости
В Федеральной антимонопольной службе предложили «Газпрому» установить норматив продажи газа на бирже в размере не менее 10% от поставок на внутренний рынок. В соответствии с инициативой, планируется прийти к данному объему к 2026 году.
Для независимых производителей норматив может быть равен 3% с последующим повышением до 10%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФАС.
Ожидается, что подобное предложение позволит использовать биржевые котировки как индикаторы рыночной стоимости газа и станет препятствием для появления монопольных цен.