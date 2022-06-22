В ФАС предложили «Газпрому» норматив продажи не менее 10% газа на бирже

Предложение может помочь в противодействии установлению монопольных цен на газ.

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В Федеральной антимонопольной службе предложили «Газпрому» установить норматив продажи газа на бирже в размере не менее 10% от поставок на внутренний рынок. В соответствии с инициативой, планируется прийти к данному объему к 2026 году.

Для независимых производителей норматив может быть равен 3% с последующим повышением до 10%. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ФАС.

Ожидается, что подобное предложение позволит использовать биржевые котировки как индикаторы рыночной стоимости газа и станет препятствием для появления монопольных цен.