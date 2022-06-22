Марафон-концерт «Я помню»: прямая трансляция
Акция будет идти весь день и завершится в 22:00.
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
У Главного храма ВС РФ проходит акция-марафон «Я помню», которая продлится весь день. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.
В ходе концерт выступят артисты и киноактеры, завершится марафон-концерт в 22:00.
Ранее сегодня в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.
Помимо этого, на Соборной площади Главного Храма ВС РФ 22 июня зажглись 1418 свечей в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Пламя было взято из Вечного огня в Брестской крепости и доставлено незадолго до начала мероприятий.