Марафон-концерт «Я помню»: прямая трансляция

У Главного храма ВС РФ проходит акция-марафон «Я помню», которая продлится весь день. Сайт телеканала «Звезда» ведет прямую трансляцию мероприятия.

В ходе концерт выступят артисты и киноактеры, завершится марафон-концерт в 22:00.

Ранее сегодня в Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялась Божественная литургия и панихида по воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.

Помимо этого, на Соборной площади Главного Храма ВС РФ 22 июня зажглись 1418 свечей в рамках всероссийской акции «Свеча памяти». Пламя было взято из Вечного огня в Брестской крепости и доставлено незадолго до начала мероприятий.