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«Мой долг»: народный артист РФ Алексеенко рассказал о марафоне «Я помню»

Андрей Аркадьев
Дарья Сенникова
10:31 22.06.2022
Народный артист РФ Алексеенко присоединился к акции. Он также рассказал, как мать родила его в блиндаже в годы Великой Отечественной войны.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В Главном храме Вооруженных сил России проходят мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. У мемориала «Матерям победителей» организовали сцену акции-марафона «Я помню».

Перед гостями мемориального комплекса выступают популярные артисты и десятки творческих коллективов. Акция будет продолжаться весь день, посетить ее смогут все желающие. Народный артист РФ Виталий Алексеенко рассказал, почему присоединился к мероприятию.

«Это мой долг с детства, я родился 20 февраля 1942 года, когда шла война. Мать меня родила в блиндаже, между Луганском и Донецком, там меня мать родила. Мой отец до войны еще был офицер, родился сам в Луганске, года мне не было еще, он знал, что я родился. Но я его не видел, он меня не видел, он в погиб в самом великом сражении Сталинградской битвы», - рассказал он.

Сегодня день памяти и скорби. Ровно 81 год назад на рассвете 22 июня фашистские войска вероломно напали на нашу страну. Началась Великая Отечественная война - масштабная битва Советского Союза против нацистской Германии и ее союзников.

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