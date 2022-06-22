Провокации и планы по изъятию продуктов: МО запустило новый раздел о подготовке Германии к вторжению в СССР

22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в Советский Союз. Кровопролитные сражения охватили огромную приграничную территорию - от Балтики до Карпат. На всех направлениях части и подразделения Красной Армии оказались в исключительно тяжелых условиях: превосходящий по силам противник обладал инициативой и полным господством в воздухе.
Но несмотря на это, боевой дух советских воинов выстоял, и они смогли оказать гитлеровцам ожесточенное сопротивление. В результате их героизма, самоотверженности и отваги в первую неделю Великой Отечественной войны все же удалось сорвать замысел немецкого командования: фашисты не смогли уничтожить главные силы приграничных военных округов до рубежа рек Двина и Днепр.
К годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны России подготовило и запустило новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны». В нем можно увидеть архивные материалы, раскрывающие планы немецко-фашистского командования и детали событий прошлого.
Как следует из информации, представленной в новом разделе, в соответствии с планом «Барбаросса» немецко-фашистские войска стали готовиться к нападению на СССР. Одним из основных этапов этой подготовки стала переброска главных сил вермахта в приграничные районы, где к началу лета 1941 года гитлеровское командование сосредоточило: около пяти миллионов человек, 4,4 тысячи танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и минометов, около 4,4 тысячи боевых самолетов. В ответ на эти действия советское руководство приняло решение ускорить темп работ по оборудованию оборонительных рубежей на границах.
В докладе начальника штаба венгерской королевской армии на тему «Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года» отмечается, что ввиду немецко-фашисткой военной кампании на Балканах советские приграничные подразделения активизировали свою деятельность - ускорился темп обустройства и строительства оборонительных сооружений.
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