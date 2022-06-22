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Провокации и планы по изъятию продуктов: МО запустило новый раздел о подготовке Германии к вторжению в СССР

Алиса Краузе
01:11 22.06.2022
Минобороны РФ показало архивные материалы, раскрывающие планы немецко-фашистского командования, в новом разделе «Герои первых дней Великой войны».
Провокации и планы по изъятию продуктов: МО запустило новый раздел о подготовке Германии к вторжению в СССР
© Фото: Минобороны России
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22 июня 1941 года немецко-фашистские войска вторглись в Советский Союз. Кровопролитные сражения охватили огромную приграничную территорию - от Балтики до Карпат. На всех направлениях части и подразделения Красной Армии оказались в исключительно тяжелых условиях: превосходящий по силам противник обладал инициативой и полным господством в воздухе.

Но несмотря на это, боевой дух советских воинов выстоял, и они смогли оказать гитлеровцам ожесточенное сопротивление. В результате их героизма, самоотверженности и отваги в первую неделю Великой Отечественной войны все же удалось сорвать замысел немецкого командования: фашисты не смогли уничтожить главные силы приграничных военных округов до рубежа рек Двина и Днепр.

К годовщине начала Великой Отечественной войны Минобороны России подготовило и запустило новый исторический раздел «Герои первых дней Великой войны». В нем можно увидеть архивные материалы, раскрывающие планы немецко-фашистского командования и детали событий прошлого.

Как следует из информации, представленной в новом разделе, в соответствии с планом «Барбаросса» немецко-фашистские войска стали готовиться к нападению на СССР. Одним из основных этапов этой подготовки стала переброска главных сил вермахта в приграничные районы, где к началу лета 1941 года гитлеровское командование сосредоточило: около пяти миллионов человек, 4,4 тысячи танков и штурмовых орудий, 47,2 тысячи орудий и минометов, около 4,4 тысячи боевых самолетов. В ответ на эти действия советское руководство приняло решение ускорить темп работ по оборудованию оборонительных рубежей на границах.

В докладе начальника штаба венгерской королевской армии на тему «Положение русских сил против венгерской границы на 20 апреля 1941 года» отмечается, что ввиду немецко-фашисткой военной кампании на Балканах советские приграничные подразделения активизировали свою деятельность - ускорился темп обустройства и строительства оборонительных сооружений.

© Минобороны России

«Русская армия в теперешнем ее состоянии не подготовлена к ведению крупной войны, и поэтому советское правительство всячески хочет обходить столкновение с Германией. Таким образом, нет намерения наступать со стороны русских. Все русские военные мероприятия на западных границах… можно считать оборонительными мероприятиями по защите возможного немецкого нападения», - говорится в тексте.

В осведомлении начальника штаба венгерской королевской армии о русской армии и пограничном положении на конец мая 1941 года содержатся сведения о примерной численности советских войск. Указывается, что в состав вооруженных сил СССР входили 19 мотомеханизированных бригад, 46 бронетанковых бригад, 41 конная дивизия, три отдельные конные бригады, 11 монгольских конных бригад.

© Минобороны России

При этом отмечается, что соединения, расположенные в приграничных округах, нигде не примкнулись к границам и эшелонированы на глубину до 500 километров.

«Фортификационные работы продолжаются в быстрых темпах вдоль западной границы от Балтийского моря до Черного моря. Все военные мероприятия неизменно носят оборонительных характер. Советское правительство всячески хочет избежать вооруженный конфликт с Германией. Итак, нет намерения наступать со стороны СССР», - обозначено в документе.

Согласно сведениям Разведуправления РККА, на морском побережье Франции непосредственно против Великобритании нацистская Германия сосредоточила примерно 51-53 дивизий. Это можно увидеть на карте группировки немецких войск на 1 июня 1941 года, составленной по данным Разведуправления.

© Минобороны России

В Ливии, где на тот момент немецко-фашистские войска вели активные боевые действия против англичан, находилось восемь дивизий. В это же самое время в приграничных с Советским Союзом районах были сосредоточены немецкие войска в количестве 114-116 дивизий.

В тексте спецсообщения начальника разведывательного отдела штаба Западного особого военного округа от 3 июня 1941 года говорится, что гитлеровцы скрытно подтягивают к приграничным районам войска, вооружение, боеприпасы.

© Минобороны России

«Все гражданские лечебные заведения в крупных и мелких населенных пунктах Генерал-губернаторства (оккупированная Польша - прим. ред.) заняты под госпитали. Госпитали обеспечены как соответствующим количеством коек, так и германским медперсоналом», - гласит документ.

 Нацисты заранее готовили провокации в отношении Красной Армии для создания ее отрицательного образа «кровожадных варваров».

«Многие церкви и кладбища всех вероисповеданий используются для складов, огневых позиций и наблюдательных пунктов… Очевидно, в будущей войне против СССР германское командование намеревается распространять сообщения о том, что красные бомбят храмы и кладбища. Этой тактикой неплохо можно сыграть на религиозных чувствах, главным образом, поляков», - указано в спецсообщении.

Готовясь к нападению, фашисты заранее определили административную и хозяйственную структуру, которую они собирались устроить на захваченных землях СССР. Так, директивой по руководству экономикой «Зеленая папка»

определялся порядок использования продовольственных запасов оккупированной территории и экономические цели войны. Одна из целей заключалась в том, чтобы «обеспечить продовольствием на многие годы вперед немецкие вооруженные силы и немецкое гражданское население».

© Минобороны России

Это обеспечение предполагалось за счет насильственного изъятия необходимых продуктов и перенаправления их в Европу.

«Хлебные излишки России определяются не размерами урожая, а тем, насколько велико собственное потребление. Этот факт является тем узловым пунктом, из которого надлежит исходить в наших хозяйственно-политических мероприятиях. Собственное потребление русских, по крайней мере, в начале проведения наших мероприятий должно быть снижено до таких размеров, чтобы мы могли иметь необходимые излишки для экспорта», - написано в документе.

Согласно директиве, оккупированная территория делилась на так называемые «производящие» и «потребляющие» области. В первых были благоприятные условия для выращивания сельскохозяйственных культур, во вторых располагались промышленные зоны, которые обыкновенно снабжались за счет первых.

В целях сокращения потребления последних гитлеровцы намеривались прекратить их снабжение, несмотря на то, что это приведет к массовому голоду, вымиранию местного населения и деиндустриализации.

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