Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Свеча памяти»
В акции также поучаствовали юнармейцы и члены семей военнослужащих.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти».
На мемориальном комплексе Славы Героев Советского Союза присутствующие из свечей выложили дату начала войны со словом «Помним», таким образом оплакивая погибших в годы Великой Отечественной войны и благодаря советский народ, который дал отпор фашистам и одержал Великую Победу.
В акции также приняли участие юнармейцы школ Министерства обороны РФ, члены семей военнослужащих.
Акция «Свеча памяти» посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводится ежегодно в День памяти и скорби, 22 июня - в годовщину нападения немецко-фашистских захватчиков на СССР.