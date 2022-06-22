Российские военнослужащие в Таджикистане приняли участие в акции «Свеча памяти»

В акции также поучаствовали юнармейцы и члены семей военнослужащих.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские военнослужащие 201-й военной базы, дислоцированной в Таджикистане, приняли участие во всероссийской патриотической акции «Свеча памяти».

На мемориальном комплексе Славы Героев Советского Союза присутствующие из свечей выложили дату начала войны со словом «Помним», таким образом оплакивая погибших в годы Великой Отечественной войны и благодаря советский народ, который дал отпор фашистам и одержал Великую Победу.

В акции также приняли участие юнармейцы школ Министерства обороны РФ, члены семей военнослужащих.

Акция «Свеча памяти» посвящена погибшим в годы Великой Отечественной войны и проводится ежегодно в День памяти и скорби, 22 июня - в годовщину нападения немецко-фашистских захватчиков на СССР.