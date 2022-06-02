В стране и мире Минцифры согласовало с МВД план по введению водительских прав в виде QR-кода Ян Брацкий Разработку сервиса планируется завершить до конца 2022 года. © Фото: Максим Блинов, РИА Новости Читайте нас на: Российские автомобилисты смогут предъявлять водительское удостоверение в видео QR-кода. План запуска соответствующего сервиса в приложении «Госуслуги авто» согласовали Минцифры и МВД. «Минцифры России и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении "Госуслуги авто". В планах - обеспечить разработку сервиса до конца 2022 года», - говорится в сообщении на сайте Минцифры РФ. Сохраненное в сервисе водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету, добавили в министерстве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика