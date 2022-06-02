Минцифры согласовало с МВД план по введению водительских прав в виде QR-кода
Разработку сервиса планируется завершить до конца 2022 года.
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Российские автомобилисты смогут предъявлять водительское удостоверение в видео QR-кода. План запуска соответствующего сервиса в приложении «Госуслуги авто» согласовали Минцифры и МВД.
«Минцифры России и МВД России согласовали план запуска сервиса по предъявлению водительского удостоверения в приложении "Госуслуги авто". В планах - обеспечить разработку сервиса до конца 2022 года», - говорится в сообщении на сайте Минцифры РФ.
Сохраненное в сервисе водительское удостоверение можно будет предъявлять без подключения к интернету, добавили в министерстве.