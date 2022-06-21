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День «Последнего героя»: 21 июня Виктору Цою исполнилось бы 60 лет

Павел Кутаренко
Егор Левин
Роман Закурдаев
09:08 21.06.2022
Песни группы «Кино» массово распространялись всеми возможными способами, а ее фронтмен стал легендой еще при жизни, но не потерял популярности и после смерти.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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21 июня легенде русского рока Виктору Цою могло бы исполнится 60 лет. Обычный ленинградец, он буквально родился с гитарой в руках и смог завоевать любовь миллионов, став голосом поколения. «Последним героем» он остается для многих и сейчас.

Матвей Макушкин из Ангарска еще школьником стал поклонником творчества Цоя. Едва окончив в свое время Академию художеств, он стал скульптором и осмелился сразу принять участие в конкурсе на памятник легенде рока. И победил.

«Он прошел от меня на расстоянии вытянутой руки. Показался очень высоким, ну я был тогда ребенком 11 лет, и сильно уставшим. Отстраненное лицо у него было. Вокруг буря кипит, а у него такая маска непроницаемая, прошел, как памятник что ли, - вспоминает он.

Макушкин проводил ночи за работой в мастерской: специально заказал куртку, как у героя Цоя из фильма «Игла», сделал копию его гитары, чтобы полностью погрузиться в образ.

«Он мне даже приснился. Как живой. Предлагал мне помочь, ну может тебе встать, как тебе нужно. Частично перекрыть эскизами», - делится мастер.

Песни Цоя распространялись на виниле, аудиокассетах, на магнитной пленке. «Кино» в аутентичном звучании сейчас в моде - на слух словно на репетиции. В ноябре 1989 года даже программа «Утренняя почта» поменяла формат, вместо привычных зрителю звезд эстрады запустив в эфир рокеров из Ленинграда. Телеведущий Юрий Николаев вспоминает, как приходилось выбивать интервью с Цоем у редакторов программы.

«Основные претензии к Виктору были не по поводу музыки, а по поводу стихов, которые были достаточно острые на те времена», - рассказал он.

Первый директор группы «Кино» Юрий Белишкин проработал с Цоем всего один год. И этого времени хватило, чтобы понять, что звездная болезнь - не про Цоя.

«Был спортзал, другой площадки не было. Прохладно. Витя опустился до того, что попросил стакан чая и 50 граммов коньяка. Вот это мощный райдер. Потому что нормальный, ленинградский человек», - вспоминает мужчина.

Но судьба все же свела Цоя со столицей, хотя и ненадолго: после переезда в Москву, на пике популярности, когда группа собирала стадионы с турами по всей стране и даже первые заграничные концерты, звезда по имени Цой трагически погасла на автотрассе в Латвии.

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