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Отличный вкус и восхитительная сервировка: как проходит конкурс поваров «Армейский запас»

Россина Бодрова
18:26 02.06.2022
Соревнуются более 80 поваров из военных округов, флотов, видов и родов войск вооруженных сил. По итогам судьи выберут восьмерку лучших. Они и представят российскую сборную на международном этапе армейских игр.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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От норвежского рассольника до пекинского компота из свеклы. Ресторанные блюда в полевых условиях готовили сегодня участники конкурса «Армейский запас». Лучшие военные повара со всей страны соревновались в Подмосковье. Экспертная комиссия оценивала не только вкус, но и эстетику кулинарных шедевров. Победители войдут в состав российской сборной на международных состязаниях «Полевая кухня». Подробности у Россины Бодровой.

Печи растоплены. Помощники каждые 20 минут следят за уровнем давления. Под контролем даже внезапное появление густого дыма. За рабочим столом всего два шефа, а блюд в меню - шесть! На все дается 4 часа. На минуту позже сдашь позицию - штрафные баллы. И все это не за «мишленовским» оборудованием, а в полевых условиях.

«Ветер, непогода, дождь, и ребята должны донести блюдо такое, как в ресторане, а условия совсем не ресторанные», - отметил Денис Хохлов, помощник главного судьи конкурса, преподаватель кафедры питания и хлебопечения ВИМО.

География блюд впечатляет - от салата «финский берег» и норвежского рассольника до пекинского компота из свеклы. Выбрано не случайно - техника приготовления непростая, а значит, квалификация мастеров повышается.

«Идеальная сервировка! Эти блюда легко встретить в меню ресторанов и сложно поверить, что приготовили их армейские повара. По условиям конкурса у всех одинаковое меню, но посмотрите насколько разное, авторское исполнение», - прокомментировала корреспондент.

Все это будут применять и в реальных фронтовых условиях. Пример тому победители прошлых лет: кто-то приспособился к русской кухне с сирийскими продуктами, а кто-то недавно вернулся с военной спецоперации на Украине. Сегодня они в качестве приглашенных экспертов и наставников. Признаются, конкурс подарил богатый опыт.

«Если раньше я могла морковочку тереть очень долго, то сейчас за минуту можно потереть и порезать соломочкой быстрее. Если украсил фруктами, яблочками в карамели, они чувствуют себя как дома и другое настроение, радуются, утра начинается с хорошего доброго настроения», - призналась Юлия Барнякова, победительница конкурса «Полевая кухня-2018».

Соревнуются более 80 поваров из военных округов, флотов, видов и родов войск вооруженных сил. Свое мастерство демонстрируют пекари - трудятся шесть часов в сорокаградусном помещении! А новинка конкурса - кондитерские изделия: торты и десерты.

По итогам судьи выберут восьмерку лучших. Они и представят российскую сборную на международном этапе армейских игр.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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