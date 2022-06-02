Патрушев заявил, что спецоперация подтвердила способность ВС РФ решать возложенные задачи

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Спецоперация, которую проводят ВС РФ на Украине, подтвердила их способность справляться с поставленными задачами при любых условиях, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

«Российские Вооруженные силы боеготовы, мобильны, современны, компактны и способны решать возложенные на них задачи в любых условиях», - приводит его слова «Российская газета».

Это также подтверждено в ходе военной операции ВКС РФ против терроризма в Сирии и миротворческой операции в Нагорном Карабахе, отметил Патрушев.

«В ходе этих операций военнослужащие проявили самоотверженность, мужество и героизм, доказали верность славным традициям российского воинства», - подчеркнул секретарь СБ РФ.

Ранее военнослужащий Народной милиции ДНР рассказал корреспонденту «Звезды» Владиславу Кустову о боевой работе артиллеристов на Авдеевском направлении. По его словам, бойцы работают по дальним целям и расположениям, где живут украинские военные, ведут огонь по пехоте и танкам.

Напомним, президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.