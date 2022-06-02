Пресс-секретарь Явлинского объяснил, почему он уехал из России

Накануне вечером Явлинский был замечен на стойке регистрации в аэропорту Дубая, откуда он отправился в Лондон.

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Основатель «Яблока» Григорий Явлинский покинул Россию, так как отправился в отпуск, планируется, что он вернется через пару недель, передает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы партии Игоря Яковлева.

«Уехал в отпуск, через пару недель вернется», - сказал собеседник агентства.

Ранее в прессе появились сообщения, что политик покинул территорию Российской Федерации. Накануне вечером Явлинский был замечен на стойке регистрации в аэропорту Дубая, откуда он отправился в столицу Британии.