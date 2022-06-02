Космический танец: астроном рассказал, как звезды крадут друг у друга экзопланеты

Вокруг вращающихся звезд сила притяжения такова, что космическое пространство очищается от планет, метеоров и комет, пояснил ученый.

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Крупные звезды способны красть экзопланеты друг у друга или уничтожать их, так и не поделив между собой. Об этом «Звезде» рассказал астроном, ведущий научный сотрудник Главной астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров, комментируя научную статью на эту тему в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

«Если звезды близки друг к другу и вращаются, то сила притяжения такова, что все мелкое - планеты, астероиды и кометы норовят упасть на эти звезды. В этом танце они теряют силы. В такой паре звезд космос вокруг очищается», - рассказал Гончаров.

Космические наблюдения доказывают, что некоторым экзопланетам удается выжить. Они играют в прятки со звездами, прячась от каждой по очереди.

«Бывают и экзотические случаи, когда планета вращается сразу вокруг пары звезд по восьмерке. Вокруг одной, потом вокруг другой. В такой ситуации возможно, если звезды расстались после сближения, что одна из них может эту планету у другой увести», - добавил астроном.

Подобные наблюдения имеют не только теоретическое, но и вполне прикладное значение, уверен ученый. Объяснив подобную небесную механику, человечество может открыть новые способы запуска межпланетных космических аппаратов.