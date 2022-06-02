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Сотни французских дипломатов бастуют в Париже

Ян Брацкий
15:51 02.06.2022
Причиной забастовки послужили планы официального Парижа реформировать дипслужбу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Сотни французских дипломатов собрались под окнами дворца МИД в Париже для участия в забастовке. Профсоюзные объединения критикуют планы реформирования внешнеполитической службы. Утвержденная властями в апреле реформа в корне меняет принципы формирования дипкорпуса.

Согласно ей корпус советников и посланников утратит отдельный статус, после чего эти специалисты вольются в единую корпорацию «государственных администраторов». В соответствии с этим на дипломатические посты смогут претендовать чиновники из любых сфер управления, а не только получившие профильное образование дипломаты, пишет ТАСС.

Протестующие опасаются, что теперь наиболее престижные должности попадут в руки карьеристов из других ведомств, оставив за бортом тех, кто поэтапно прошел все ступени карьерной лестницы дипломата. Забастовку поддержали сотрудники французских дипведомств за рубежом.

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