Сотни французских дипломатов бастуют в Париже

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Сотни французских дипломатов собрались под окнами дворца МИД в Париже для участия в забастовке. Профсоюзные объединения критикуют планы реформирования внешнеполитической службы. Утвержденная властями в апреле реформа в корне меняет принципы формирования дипкорпуса.

Согласно ей корпус советников и посланников утратит отдельный статус, после чего эти специалисты вольются в единую корпорацию «государственных администраторов». В соответствии с этим на дипломатические посты смогут претендовать чиновники из любых сфер управления, а не только получившие профильное образование дипломаты, пишет ТАСС.

Протестующие опасаются, что теперь наиболее престижные должности попадут в руки карьеристов из других ведомств, оставив за бортом тех, кто поэтапно прошел все ступени карьерной лестницы дипломата. Забастовку поддержали сотрудники французских дипведомств за рубежом.