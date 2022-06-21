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В США указали на отказ Макрона, Шольца и Драги пойти на требование Зеленского

Алиса Краузе
05:45 21.06.2022
Американский журналист подметил, что европейские лидеры отказали Зеленскому в «самом желанном».
В США указали на отказ Макрона, Шольца и Драги пойти на требование Зеленского
© Фото: Kay Nietfeld dpa Globallookpress
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Лидеры Германии, Франции и Италии ответили отказом на требование президента Украины Владимира Зеленского в скорейшем порядке организовать новые поставки оружия. На это обратил внимание американский журналист и обозреватель Дойл МакМанус.

В связи с этим, как он отметил, по итогам встречи с главами государств-партнеров Киеву не удалось добиться самого желанного результата. По словам эксперта, власти ЕС уже стали проявлять симптомы «усталости от Украины», связанной с экономическим бременем поддержки страны.

Также МакМанус предположил, что Украину действительно намерены принять в Евросоюз. Долгожданное одобрение заявки на членство в ЕС журналист посчитал совершенно непоказательным.

«Оно носило всецело символический характер», - уверенно заявил обозреватель в статье для Los Angeles Times.

Ранее в Киев прибыла делегация в составе канцлера Германии Олафа Шольца, итальянского премьера Марио Драги, французского президента Эммануэля Макрона для встречи с украинским президентом. Во время беседы поднимался вопрос очередных поставок оружия, а также был одобрен статус кандидата в члены ЕС для Украины.

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