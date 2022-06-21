Вымещая злобу на гражданских: ВСУ подвергли массированному обстрелу Ирмино и Хорошее в ЛНР

Под удары ВСУ попали магазин, местный Дом культуры, дома мирных жителей и даже костно-туберкулезный санаторий и другие объекты.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Корреспондент «Звезды» побывал в селе Хорошее и городе Ирмино, которые подверглись обстрелам со стороны ВСУ. Украинские военные обстреляли 40 жилых домов, пострадали две школы, детский сад, Дом культуры и линия электропередачи.

Одна из жительниц - продавщица Алена Викторовна - показала траекторию полета влетевшего в ее магазин осколка. Она указала на пробитую и испорченную морозильную камеру.

В момент обстрела она находилась на рабочем месте и обслуживала покупателей, когда услышала пронзительный гул и оглушительный взрыв. Она отметила, где стояла, когда в магазин прилетел осколок снаряда.

Настолько мощных обстрелов жители села Хорошее Славяносербского района за все время боевых действий еще не видели. Украинские военные обстреляли населенный пункт с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У».

«Тактическая ракета осколочно-фугасного типа - то есть предназначена для уничтожения домостроений, различных коммуникаций и так далее. Несет большую разрушительную способность. В данном случае это район поселкового Дворца культуры», - отметил офицер представительства ЛНР в СЦКК Алексей Гетманский.

Рассчитали и время для обстрела - вечер воскресенья, когда уже спала жара и люди вышли на улицу. Местная жительница Яна сообщила, что было очень много детей и мирных жителей.

«Воскресенье, День медика - праздник, все отмечали», - ответила она.

Ракета взорвалась в самом центре села - около местного стадиона. В радиусе 500 метров выбило окна, осколки прошивали насквозь даже стены.

Корреспондент Валентин Гвоздев пояснил, что тактическая ракета комплекса «Точка-У» детонирует на подлете к цели на высоте около 20 метров.

«Этот детский сад расположен в полукилометре от места взрыва. Однако, сила взрывной волны была такой, что даже здесь повыбивало стекла и вырвало двери», - добавил он.

Утром того же дня обстрелу подвергся город Ирмино. Кассетные боеприпасы реактивных систем залпового огня «Ураган» попали на территорию Стахановского костно-туберкулезного санатория. Его главврач Людмила Колесникова показала, куда прилетели кассетные снаряды от РСЗО.

«Это было так быстро и мгновенно, что больных, которые лежачие - их три человека - накрыли подушками, потому что их нельзя было вывезти», - сообщила главврач Колесникова.

Интенсивность таких обстрелов возрастает прямо пропорционально успехам на фронте сил республик Донбасса и российской армии.

Не в состоянии сдержать натиск хорошо подготовленных подразделений, националисты бьют по мирным городам и поселкам. Все факты этих военных преступлений скрупулезно фиксируют, чтобы найти виновных и привлечь их к ответственности.