Наемники из США и других стран начали массово покидать Украину. Бойцы уезжают из-за явного несоответствия между ожиданиями и реальностью. На поле боя они столкнулись не только с нехваткой оружия и обмундирования, но и с непрофессионализмом командования.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На кадрах, опубликованных британским изданием Telegraph, сын члена парламента Великобритании Бен Грант попадает под обстрел на Украине. Вместе с другими иностранными наемниками 30-летний британец участвует в боевых действиях на стороне ВСУ. Во время столкновения с российскими военными его явно переполняет ужас.

Бен Грант прибыл на Украину в качестве добровольца в начале марта. Есть запись, где он рассказывает об этом на вокзале во Львове, вместе с другими иностранными наемниками, приехавшими воевать на стороне ВСУ.

«Я был в Ираке несколько месяцев, вернулся домой. Давно не видел жену и детей, но сказал им, что поеду на Украину. Для них это был шок, и мне очень жаль их, но я нужен людям здесь», - отметил Грант.

По данным Минобороны России, в середине апреля киевские власти привлекли более 6 800 наемников из 63 стран. Самые многочисленные группировки прибыли из Польши, США, Канады и Румынии. Однако через полтора месяца спецоперации энтузиазм многих добровольцев из-за рубежа заметно угас.

Как пишет американская газета Washington Post, наемники из США и других государств, воюющие на Украине против России, возвращаются домой - из-за явного несоответствия между ожиданием и реальностью. Самый молодой участник интернационального легиона - 18-летний шотландец Бен Аткин - вернулся с Украины домой и дал интервью телеканалу Channel Four. Едва окончив курсы курсантской подготовки, юноша приехал во Львов в начале марта. А уже через сутки его отправили в Донецк, на фронт.

«Нам сказали, что с нами проведут подготовку по обращению с оружием, выдадут бронежилеты и в основном мы будем заняты в гражданском секторе. Когда мы добрались до одной из баз интернационального легиона, нам сказали: нужно сдать паспорта, наш трехмесячный контракт, скорее всего, продлится три года. У нас даже не было огневой подготовки», - признался Аткин.

С его слов, добровольцев из-за рубежа, готовых за Украину рисковать своей жизнью, бросают на произвол судьбы - не обеспечивают должным образом ни оружием, ни экипировкой. Это подтверждает и британский наемник Кертис.

«Мы просто сражались до последнего, пока кто-нибудь из нас не погибал. И это мог быть и ты сам», - отметил Кертис.

В интервью Кертис рассказал, что на Яворовском военном полигоне была полная неразбериха. Украинские командиры игнорировали жалобы иностранцев на нехватку амуниции и разведданных. Доходило до того, что людей отправляли в бой даже без касок.

Двадцатисемилетний британец Эйден Аслин - один из тех, кто сдался в плен российским войскам и милиции ДНР в середине апреля в Мариуполе, в районе металлургического комбината имени Ильича. Тогда добровольно сложили оружие более тысячи украинских военных. Британец четыре года служил в батальоне морской пехоты ВСУ, а до этого воевал в Сирии, на стороне антиправительственных сил. Со слов Аслина, в Мариуполе у него и других украинских бойцов не было ни боеприпасов, ни еды. Оказавшись в плену, британец охотно описывает свой рацион.

«На обед был плов, это каша с мясом. Очень вкусная. В другой раз мы ели пюре с рыбой. Это круто! Я даже немного набрал вес. Теперь с питанием все хорошо. Я уже не такой худой, как раньше. В Мариуполе я почти ничего не ел», - рассказал британец.

Есть снимки, где блогер и бывший офицер спецназа Военно-морских сил Южной Кореи Кен Ри позирует вместе с другими наемниками, воюющими на стороне ВСУ. Ри присоединился к интернациональному легиону в марте, несмотря на запрет корейского правительства на въезд на Украину. Повоевав за ВСУ три месяца, Кен Ри вернулся домой. Как сообщают местные издания, на Украине он сильно подорвал здоровье и вернулся домой залечивать раны. На родине уже приняты меры, чтобы запретить ему покидать страну.

Нарушителям грозит тюремное заключение либо штраф до 10 миллионов вон, это больше 500 тысяч рублей. Но в любом случае это лучше, чем погибнуть в чужом государстве или попасть в плен. Всех, кто уже сдал оружие, ждет военный трибунал.