WP: на Украине погиб американский наемник

The Washington Post сообщил о гибели американского наемника в ходе спецоперации.

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Американская пресса сообщила о гибели бывшего военнослужащего из Соединенных Штатов, сражавшегося в качестве наемника на Украине. Согласно озвученной СМИ информации, смерть 52-летнего Стивена Забельски подтвердили в Госдепартаменте США.

Подробные сведения о произошедшем Госдеп предоставлять не стал. В настоящий момент известно лишь, что власти страны будто бы оказывают помощь консульского характера семье американца. Мужчина с женой воспитывал семерых приемных детей.

Как пишет The Washington Post, Забельски якобы стал вторым американским гражданином, погибшим в ходе спецоперации на Украине.