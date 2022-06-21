РБК: банкам могут разрешить отрицательные ставки для части валютных депозитов

По информации СМИ, в правительстве предложили активные меры по сокращению концентрации валюты в банках.

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В России предложили дать возможность банкам облагать комиссией депозиты юридических лиц. По данным СМИ, соответствующая инициатива была выдвинута Минэкономразвития в рамках нового законопроекта.

Комиссия, согласно потенциальному нововведению, может быть наложена на любой вклад в иностранной валюте. При этом выплата корпоративного клиента может оказаться даже больше суммы, которую этот клиент получает в виде процентов от вклада.

Примечательно, что распространить комиссию будет позволено в том числе на договоры, заключенные ранее. В случае принятия законопроекта меры вступят в силу уже спустя 10 дней после официального обнародования.

Как указывает РБК со ссылкой на документ, изменения следуют цели сократить концентрацию у кредитных организаций РФ средств в валюте. К настоящему моменту, по заявлению прессы, законопроект получил поддержку Минфина и Центробанка.