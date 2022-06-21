Вещание российского телевидения полностью налажено на всей территории Херсонской области

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Специалистами подразделений связи Вооруженных сил Российской Федерации была подключена и перенастроена на вещание российских телевизионных каналов последняя из семи телевизионных вышек в Херсонской области.

Это подключение седьмой вышки позволило охватить вещательной сетью всю область и транслировать 24 российских телеканала по всей ее территории.

Благодаря проделанной российскими военными специалистами работе, около одного миллиона жителей области могут сегодня совершенно бесплатно смотреть «Звезду», Первый канал, «Россию», НТВ, РЕН-ТВ, Пятый канал, ОТР, ТВЦ, СТС, «Мир» и другие российские каналы.

«Сегодня у нас завершающий этап перенастройки спутниковых антенн на спутники российского телевещания. В Херсонской области нами было перенастроено семь объектов. Вся Херсонская область может смотреть российские телеканалы в количестве двадцати четырех - совершенно бесплатно», - сообщил связист ВС РФ Андрей.

Впервые вещание российских телевизионных каналов было возобновлено в городе Херсоне и на малой части области около двух месяцев назад.