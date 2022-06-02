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В Польше начали строить склад вооружения для американских военных

Виктория Ивашечкина
14:29 02.06.2022
Утверждается, что строительство, в частности, финансируется НАТО и самими Штатами.
В Польше начали строить склад вооружения для американских военных
© Фото: US Joint Staff, Globallookpress
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Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что склад вооружения начали строить в Повидзе, где размещена американская боевая батальонная группа.

«Сегодня мы начинаем реализацию инвестиции, которая завершится в апреле 2024 года», - объяснил Блащак.

По его словам, в 2022 году здесь же завершится строительство склада для боевых машин. Это позволит быстро оснастить бригадную боевую группу. Блащак подчеркнул, что целью строительства является создание условий для того, чтобы войска-союзники Польши были оснащены вооружением и в случае необходимости поддержали польскую сторону, передает РИА Новости.

Министр уточнил, что строительство складов для американской бригады финансируется Польшей, НАТО и самими Штатами.

Ранее в Киеве заявили о планах создания совместного с Польшей предприятия по производству оружия и военной техники. Меморандум о создании совместной комиссии, члены которой будут налаживать все необходимые кооперационные связи, заключили по итогам межправительственных консультаций с участием президента Украины Владимира Зеленского.

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