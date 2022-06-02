В ГД проанализируют появление оспы обезьян на фоне работы биолабораторий США

По словам Ирины Яровой, Россия несколько раз предлагала отказаться от музейных штаммов оспы, которые хранятся в Штатах и в РФ.

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Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила, что появление оспы обезьян в разных точках мира на фоне информации о деятельности биолабораторий США вызывает вопросы. По ее словам, необходимо провести анализ ситуации.

«Эта одновременность заболеваний на фоне той информации, которой располагает комиссия, о масштабной деятельности США под грифом секретности, она, конечно, должна вызывать озабоченность», - приводит слова Яровой пресс-служба ГД, передает ТАСС.

По ее словам, члены парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий работают в направлении поиска ответов на вопросы обеспечения общей биобезопасности.

Яровая также отметила, что Россия несколько раз предлагала отказаться от музейных штаммов оспы, которые хранятся в США и в РФ. Она отметила, что победа над оспой ранее потребовала немало усилий.

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила риск распространения оспы обезьян на глобальном уровне как «умеренный», однако не исключила, что ситуация может ухудшиться.

Подчеркивалось, что внезапное появление и широкий географический охват многих спорадических случаев указывает на то, что широко распространенная передача от человека к человеку уже происходит и вирус мог циркулировать незамеченным в течение нескольких недель или дольше.